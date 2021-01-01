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|
без вокала
мужской вокал
женский вокал
мужской и женский вокал
|
детский вокал
хор
свист
другое
приглашённый (feat.)
↑ В МЕНЮ
|
медленная
средняя
|
быстрая
↑ В МЕНЮ
|
грустная/мрачная
весёлая/бодрая
сердитая/агрессивная
|
спокойная
атмосферная/психоделическая
другое
↑ В МЕНЮ
|
поп-музыка/диско
рок
тяжёлый рок/метал
электронная
рэп/хип-хоп
ритм-н-блюз
соул/фанк
джаз
|
кантри
фолк/народная
регги
блюз
латино
детская музыка
другое
↑ В МЕНЮ
|
суперизвестная
известная
|
малоизвестная
↑ В МЕНЮ
|
до 1980-х
1980-е
1990-е
|
2000-е
2010-е
2020-е
↑ В МЕНЮ
|
саундтрек
|
не саундтрек
↑ В МЕНЮ
|
русский
английский
испанский
португальский
итальянский
|
французский
немецкий
корейский
японский
другой
↑ В МЕНЮ
|
акустическая
энергичная
|
танцевальная
↑ В МЕНЮ
|
пианино
скрипка
саксофон
акуст. гитара
флейта
виолончель
|
аккордеон/гармонь
губная гармоника
труба
орган
оркестр
↑ В МЕНЮ
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ОБУЧИТЕ РИТМОТЕКУКакой вокал в этой песне?
без вокала
мужской вокал
женский вокал
мужской и женский вокал
детский вокал
другое
↑ В МЕНЮ
ОБУЧИТЕ РИТМОТЕКУКакой темп у этой песни?
медленный
средний
быстрый
↑ В МЕНЮ
ОБУЧИТЕ РИТМОТЕКУКакая эмоция у этой песни?
грустная/мрачная
весёлая/бодрая
сердитая/агрессивная
спокойная
атмосферная/психоделическая
другое
↑ В МЕНЮ
ОБУЧИТЕ РИТМОТЕКУКакой жанр/жанры у этой песни?
|
поп-музыка
рок
тяжёлый рок/метал
электронная
рэп/хип-хоп
ритм-н-блюз
соул/фанк
джаз
|
кантри
фолк/народная
регги
блюз
латино
детская музыка
другое
↑ В МЕНЮ
|
Здесь можно определить название песни,
просто настучав ритм её мелодии!
|
Настукивайте мелодию так, как напели бы её:
«ля-ля» = «тук-тук»
|
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