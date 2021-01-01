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ЗАКРЫТЬ
Здесь можно определить название песни,
просто настучав ритм её мелодии!
Настукивайте мелодию так, как напели бы её:
«ля-ля» = «тук-тук»
Посмотреть обучающее видео
Ввод ритма через микрофон
если на вашем телефоне ритм вводится с задержками (зависание браузера)
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